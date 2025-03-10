Реакция 18-тысячной арены «Вашингтона» на 886-й гол Овечкина в НХЛ

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. На 59-й минуте встречи российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота.

До его гола вся 18-тысячная арена скандировала: «Ови! Ови!». После заброшенной шайбы фанаты повскакивали с мест и радостно закричали.

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Напомним, этот гол для Овечкина стал 886-м в карьере россиянина в НХЛ. Таким образом, форварду до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего восемь шайб.