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Реакция 18-тысячной арены «Вашингтона» на 886-й гол Овечкина в НХЛ

Реакция 18-тысячной арены «Вашингтона» на 886-й гол Овечкина в НХЛ
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. На 59-й минуте встречи российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

До его гола вся 18-тысячная арена скандировала: «Ови! Ови!». После заброшенной шайбы фанаты повскакивали с мест и радостно закричали.

ВИДЕО

Напомним, этот гол для Овечкина стал 886-м в карьере россиянина в НХЛ. Таким образом, форварду до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего восемь шайб.

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До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!
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До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!
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