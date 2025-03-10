«Вашингтон» показал фото Овечкина с шайбой, благодаря которой он набрал 1600-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и набрал 1600-е очко в лиге. После окончания матча пресс-служба клуба опубликовала фото россиянина с заброшенной им исторической шайбой в руках.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин в этом матче забросило свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет 8 восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

Он является лучшим российским снайпером этой регулярки, опережая идущего на второй строчке Никиту Кучерова на пять голов.

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