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Овечкин вновь забил в НХЛ, Мирра Андреева встретится с Рыбакиной. Главное к утру

Овечкин вновь забил в НХЛ, Мирра Андреева встретится с Рыбакиной. Главное к утру
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Звёздный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», 11-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку рейтинга спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, московский «Спартак» неожиданно проиграл «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.
  2. Мирра Андреева с «баранкой» вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, где встретится с Рыбакиной.
  3. «Спартак» проиграл «Рубину» в матче с пенальти и двумя удалениями в 20-м туре РПЛ.
  4. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отстаёт от «Ливерпуля» на 15 очков.
  5. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после снятия Михельсена.
  6. Шей Гилджес-Александер повторил достижение Майкла Джордана.
  7. Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе.
  8. Овечкин установил историческое достижение среди россиян по очкам в НХЛ.
  9. Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, обыграв Кэти Бултер.
  10. «Аталанта» всухую разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А.
  11. Ига Швёнтек разгромила Даяну Ястремскую в третьем круге Индиан-Уэллса.
  12. Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён. В истории такое не удавалось никому.
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