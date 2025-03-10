Овечкин вновь забил в НХЛ, Мирра Андреева встретится с Рыбакиной. Главное к утру

Звёздный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», 11-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку рейтинга спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, московский «Спартак» неожиданно проиграл «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».