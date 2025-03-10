Овечкин вновь забил в НХЛ, Мирра Андреева встретится с Рыбакиной. Главное к утру
Звёздный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», 11-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку рейтинга спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, московский «Спартак» неожиданно проиграл «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.
- Мирра Андреева с «баранкой» вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, где встретится с Рыбакиной.
- «Спартак» проиграл «Рубину» в матче с пенальти и двумя удалениями в 20-м туре РПЛ.
- «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отстаёт от «Ливерпуля» на 15 очков.
- Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после снятия Михельсена.
- Шей Гилджес-Александер повторил достижение Майкла Джордана.
- Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе.
- Овечкин установил историческое достижение среди россиян по очкам в НХЛ.
- Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, обыграв Кэти Бултер.
- «Аталанта» всухую разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А.
- Ига Швёнтек разгромила Даяну Ястремскую в третьем круге Индиан-Уэллса.
- Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён. В истории такое не удавалось никому.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии