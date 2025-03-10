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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 марта
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10 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гласс (Ноэсен, Хьюз) – 11:10     0:2 Хаула (Ковачевич, Диллон) – 25:39     1:2 Драйсдейл (Конечны, Фёрстер) – 55:14     1:3 Мерсер (Хаула, Палат) – 59:42 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Летанг, Грызлик) – 35:22 (pp)     0:2 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 49:21     1:2 Хартман (Сперджен, Юханссон) – 54:54 (pp)     1:3 Кросби (Джерри) – 58:47    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи и стал 11-м игроком в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1600 набранных очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Янковски (Морроу) – 18:05     2:0 Янковски (Рослович, Робинсон) – 25:21     3:0 Стэнковен (Гостисбер, Ахо) – 42:34 (pp)     3:1 Иафалло – 57:14     4:1 Джарвис (Мартинук, Стаал) – 57:58     4:2 Лаури – 59:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дэнфорт (Веренски) – 05:56     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 19:31     1:2 Фантилли (Воронков) – 23:07     1:3 Фантилли (Воронков) – 23:33     2:3 Шнайдер (Трочек, Зибанеджад) – 26:54 (sh)     3:3 Крайдер (Зибанеджад) – 27:36 (sh)     3:4 Оливье (Веренски, Фаббро) – 37:03     3:5 Фаббро (Курали, ван Римсдайк) – 38:47     3:6 Оливье – 50:17     3:7 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 51:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Эдмундсон, Кларк) – 11:22     0:2 Кларк (Кемпе, Эдмундсон) – 18:29     0:3 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 21:56     1:3 Руа (Макнэбб, Смит) – 25:00     2:3 Гертл (Корчак, Дорофеев) – 29:47     2:4 Фёгеле (Дано, Гавриков) – 38:51     2:5 Мур (Дано, Фёгеле) – 44:02     3:5 Гертл (Стоун, Айкел) – 48:28 (pp)     3:6 Кемпе (Копитар, Фиала) – 50:57 (pp)     4:6 Саад – 51:33     5:6 Гертл (Стоун, Айкел) – 57:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 17:52     2:0 Хеллесон (Минтюков, Зеграс) – 34:56     3:0 Мактавиш (Карлссон) – 40:43 (pp)     4:0 Коланджело (Лундестрём) – 48:18     4:1 Деанджело (Цыплаков, Боквист) – 55:10    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Дадонов, Любушкин) – 25:17     1:1 Форборт (Гарланд, Манчини) – 31:35     1:2 Гранлунд (Сеси, Дюшейн) – 39:34     1:3 Робертсон (Дюшейн) – 48:26     1:4 Рантанен (Сеси) – 58:52    
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