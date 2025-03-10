НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 марта

10 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи и стал 11-м игроком в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1600 набранных очков.