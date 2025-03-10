«Кто угодно, только не они». Флёри отреагировал на голы в его ворота Малкина и Кросби

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал голы в его ворота от бывших одноклубников — нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби (1:3). Этот матч стал последним для Флёри против бывшей команды, голкипер по окончании сезона завершит карьеру.

«О Боже. Кто угодно, только не Сид и Джино. Я думал перед игрой, что у этих ребят нет шансов забить мне гол сегодня. Чувствую, что буду слышать об этом ещё долго. Сид всё ещё напоминает о своей шайбе в мои ворота в юниорском матче», — цитирует Флёри пресс-служба «Пингвинз».

Флёри выступал за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.