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«Кто угодно, только не они». Флёри отреагировал на голы в его ворота Малкина и Кросби

«Кто угодно, только не они». Флёри отреагировал на голы в его ворота Малкина и Кросби
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал голы в его ворота от бывших одноклубников — нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби (1:3). Этот матч стал последним для Флёри против бывшей команды, голкипер по окончании сезона завершит карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Летанг, Грызлик) – 35:22 (pp)     0:2 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 49:21     1:2 Хартман (Сперджен, Юханссон) – 54:54 (pp)     1:3 Кросби (Джерри) – 58:47    

«О Боже. Кто угодно, только не Сид и Джино. Я думал перед игрой, что у этих ребят нет шансов забить мне гол сегодня. Чувствую, что буду слышать об этом ещё долго. Сид всё ещё напоминает о своей шайбе в мои ворота в юниорском матче», — цитирует Флёри пресс-служба «Пингвинз».

Флёри выступал за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.

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