НХЛ подготовила специальный ролик в честь 1600 очков Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и набрал 1600-е очко в лиге. После окончания матча пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала ролик в честь этого события.

В видео запечатлены различные юбилейные отметки по набранным очкам россиянина, начиная с дебютного матча в НХЛ.

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Овечкин в этом матче забросило свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.