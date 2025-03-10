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НХЛ подготовила специальный ролик в честь 1600 очков Овечкина

НХЛ подготовила специальный ролик в честь 1600 очков Овечкина
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и набрал 1600-е очко в лиге. После окончания матча пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала ролик в честь этого события.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

В видео запечатлены различные юбилейные отметки по набранным очкам россиянина, начиная с дебютного матча в НХЛ.

ВИДЕО

Овечкин в этом матче забросило свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

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До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!
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До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!
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