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«Локомотив» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию

«Локомотив» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Северсталью». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 10 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет последняя встреча между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Предыдущие три матча завершились уверенными победами ярославской команды.

На данный момент «Локомотив» возглавляет свободную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 62 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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