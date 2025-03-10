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Сидни Кросби пошутил о голе в последнем матче НХЛ против бывшего одноклубника Флёри

Сидни Кросби пошутил о голе в последнем матче НХЛ против бывшего одноклубника Флёри
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал гол в последнем матче НХЛ против бывшего одноклубника — вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри. Капитан «пингвинов» оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота «дикарей» (3:1). Этот матч стал последним для Флёри с бывшей командой — голкипер по окончании сезона завершит карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Летанг, Грызлик) – 35:22 (pp)     0:2 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 49:21     1:2 Хартман (Сперджен, Юханссон) – 54:54 (pp)     1:3 Кросби (Джерри) – 58:47    

«Я буду ещё много раз напоминать ему, что забил гол в последнем матче в НХЛ против него», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Флёри и Кросби выступали вместе за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год и трижды выигрывали с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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