Сидни Кросби пошутил о голе в последнем матче НХЛ против бывшего одноклубника Флёри

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал гол в последнем матче НХЛ против бывшего одноклубника — вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри. Капитан «пингвинов» оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота «дикарей» (3:1). Этот матч стал последним для Флёри с бывшей командой — голкипер по окончании сезона завершит карьеру.

«Я буду ещё много раз напоминать ему, что забил гол в последнем матче в НХЛ против него», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Флёри и Кросби выступали вместе за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год и трижды выигрывали с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).