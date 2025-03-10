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«Он будет элитным игроком в лиге». Бывший защитник НХЛ высказался об игре Матвея Мичкова

«Он будет элитным игроком в лиге». Бывший защитник НХЛ высказался об игре Матвея Мичкова
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Бывший защитник НХЛ Пи Кей Суббэн высказался об игре российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Матвею Мичкову пришлось иметь дело с гораздо бо́льшим количеством проблем, чем его конкурентам в борьбе за лучшего новичка НХЛ. Чего стоит один только языковой барьер для 19-летнего парня. Я должен отдать Матвею должное. Этот парень — первоклассный хоккеист. Он станет элитным игроком в НХЛ. И вы знаете, я слышал, как [Марк] Мессье сказал, что он считает его фаворитом в гонке за приз лучшему новичку, и я согласен с ним. Он очень хорош.

Надо отдать должное Торторелле за то, как он обращается с Матвеем. Это не только помогло индивидуально расти Мичкову, но также и всей команде. Большое дело — иметь такого особенного игрока и не менять правила для него. Никто не делает это лучше него», — цитирует Суббэна ESPN.

На данный момент Мичков является третьим бомбардиром среди новичков НХЛ, набрав 47 (20+27) очков в 63 матчах в дебютном сезоне лиги.

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