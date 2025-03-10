Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Буше вышел в лидеры, Жамнов не может остановить падение «Спартака»

Рейтинг тренеров КХЛ: Буше вышел в лидеры, Жамнов не может остановить падение «Спартака»
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Ги Буше«Авангард»
2 (1)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
3 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (3)Бенуа Гру«Трактор»
5 (5)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
6 (4)Андрей Разин«Металлург»
7 (7)Игорь Никитин«Локомотив»
8 (9)Илья ВоробьёвЦСКА
9 (19)Роман РотенбергСКА
10 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
11 (12)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
12 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
13 (10)Андрей Козырев«Северсталь»
14 (14)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (15)Леонид Тамбиев«Адмирал»
16 (22)Павел Зубов«Лада»
17 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
18 (16)Павел Десятков«Витязь»
19 (20)Михаил Кравец«Куньлунь»
20 (17)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
21 (18)Виктор Костючёнок«Амур»
22 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
23 (21)Сергей ЗубовХК «Сочи»
Материалы по теме
«Меня судили, я защищал себя как адвокат!» Яркая речь Разина о штрафе от КХЛ
«Меня судили, я защищал себя как адвокат!» Яркая речь Разина о штрафе от КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android