Зак Веренски побил клубный рекорд Рика Нэша по результативным передачам за «Коламбус»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3). Игрок обороны побил клубный рекорд нападающего Рика Нэша по результативным передачам за «Коламбус».

Теперь в активе Веренски 260 результативных передач. Веренски забил 20 голов и отдал 47 результативных передач, набрав 67 очков, в среднем играя по 26:58 в 62 играх этого сезона.

За девять сезонов в НХЛ Веренски забил 110 голов и отдал 259 результативных передач, набрав 369 очков в 548 играх регулярного сезона.

«Коламбус» продолжает борьбу за плей-офф и на данный момент занимает первый слот уайлд-кард в таблице Восточной конференции НХЛ.