Зак Веренски побил клубный рекорд Рика Нэша по результативным передачам за «Коламбус»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3). Игрок обороны побил клубный рекорд нападающего Рика Нэша по результативным передачам за «Коламбус».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дэнфорт (Веренски) – 05:56 1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 19:31 1:2 Фантилли (Воронков) – 23:07 1:3 Фантилли (Воронков) – 23:33 2:3 Шнайдер (Трочек, Зибанеджад) – 26:54 (sh) 3:3 Крайдер (Зибанеджад) – 27:36 (sh) 3:4 Оливье (Веренски, Фаббро) – 37:03 3:5 Фаббро (Курали, ван Римсдайк) – 38:47 3:6 Джонсон (Оливье, Дженнер) – 50:17 3:7 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 51:51
Теперь в активе Веренски 260 результативных передач. Веренски забил 20 голов и отдал 47 результативных передач, набрав 67 очков, в среднем играя по 26:58 в 62 играх этого сезона.
За девять сезонов в НХЛ Веренски забил 110 голов и отдал 259 результативных передач, набрав 369 очков в 548 играх регулярного сезона.
«Коламбус» продолжает борьбу за плей-офф и на данный момент занимает первый слот уайлд-кард в таблице Восточной конференции НХЛ.
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