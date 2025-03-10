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Просветов рассказал о возможных чувствах вратаря, пропустившего рекордную шайбу Овечкина

Просветов рассказал о возможных чувствах вратаря, пропустившего рекордную шайбу Овечкина
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал о возможных чувствах вратаря, пропустившего рекордную шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянину осталось забросить девять шайб, чтобы установить новый рекорд по голам в НХЛ.

— Когда Овечкин забьёт юбилейный гол, побив рекорд Гретцки, для пропустившего вратаря это позор или счастье?
— Кстати, я об этом много думал. Ты сразу же попадёшь во все хайлайты на всю жизнь как голкипер, который пропустил от Овечкина тот самый гол.

— Так это хорошо или плохо?
— Это единственный случай, когда вратарь сможет сказать, что пропущенный гол — это хорошо, — цитирует Просветова «Матч ТВ».

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