«Локомотив» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 10 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Северсталью». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет последняя встреча между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Предыдущие три матча завершились уверенными победами ярославской команды.

На данный момент «Локомотив» возглавляет свободную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 62 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.