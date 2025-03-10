Валерий Каменский назвал сходства и различия Александра Овечкина и Сидни Кросби

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал сходства и различия нападающих Александра Овечкина и Сидни Кросби. Игроки всю свою карьеру соперничают друг с другом в качестве капитанов команд из одного дивизиона.

«Одинаковы они, наверное, в одном — оба лидеры команд, лидеры на льду и в жизни, а по игре, конечно, это два разносторонних игрока, добивающиеся высоких результатов. Александр вообще войдёт в историю, и наша страна им будет гордиться. А сравнивать их нельзя — это два величайших игрока, у которых можно учиться. Оба выступают на высочайшем уровне такое долгое время и приносят огромную пользу», — цитирует Каменского ТАСС.

Овечкин стал 11-м хоккеистом, который набрал 1600 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Из действующих хоккеистов Овечкина по результативности опережает только Кросби (1663 очка), занимающий девятое место.