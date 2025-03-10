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Кожевников — об «Авангарде»: восторги вокруг штаба Буше воспринимаю с иронией

Кожевников — об «Авангарде»: восторги вокруг штаба Буше воспринимаю с иронией
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов внёс вклад в текущий успех омской команды. «Авангард» одержал 11 побед подряд и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Честно скажу, воспринимаю с иронией все эти восторги вокруг тренерского штаба Буше. Заранее говорил, что поначалу будет эмоциональный подъём — под канадцев собрали, по сути, две команды, такие игроки, как Якупов или Прохоркин, доказывают, что зря их в КХЛ в прошлые годы списали, идут реваншистские настроения. И всё это на фоне тренера-свежачка, который получил все полномочия и который может убрать любого.

Понятно, что болельщики живут одним днём. Но специалисты понимают, что Буше пришёл не на пустое место. Генменеджер Курьянов собрал в этой команде костяк на годы — защитников Шарипзянова, Чистякова и Гуляева, вратаря Бердина, половину атаки. Эту работу Омск обязан оценить — а не делать героем исключительно Буше. Первым делом Омск обязан уйти от эйфории. Десяток последних приобретений сделал команду одной из самых возрастных в КХЛ. Рано или поздно эмоции спадут, беготня от новой тактики уйдёт — и начнутся другие результаты. Будьте к этому готовы!» — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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