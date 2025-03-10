Макмайкл считает, что массовая потасовка помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл заявил, что массовая потасовка в третьем периоде матча с «Сиэтл Кракен» (4:2) помогла столичной команде получить победный импульс. Вскоре после драки Макмайкл забил победный гол.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44 4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31
«Я думаю, что драка здорово добавила нам импульса. Ребята не хотели уступать и сцепились с хоккеистами соперника. Болельщики зарядились этой потасовкой, и на трибунах стало громче, что придало нам энергии. Нужно отдать должное фанатам», — цитирует Макмайкла пресс-служба столичного клуба.
На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков.
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