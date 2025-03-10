Макмайкл считает, что массовая потасовка помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл заявил, что массовая потасовка в третьем периоде матча с «Сиэтл Кракен» (4:2) помогла столичной команде получить победный импульс. Вскоре после драки Макмайкл забил победный гол.

«Я думаю, что драка здорово добавила нам импульса. Ребята не хотели уступать и сцепились с хоккеистами соперника. Болельщики зарядились этой потасовкой, и на трибунах стало громче, что придало нам энергии. Нужно отдать должное фанатам», — цитирует Макмайкла пресс-служба столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков.