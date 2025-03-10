«Настоящий герой нашего времени». Форвард «Авангарда» поздравил Дзюбу с рекордом

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поздравил форварда «Акрона» Артёма Дзюбу, ставшего лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Накануне 36-летний форвард забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Дорогой Артём, искреннее поздравляю тебя с таким значимым, историческим рекордом. Я горд, что на наших глазах своим неимоверным желанием, трудом, преодолевая все преграды на своём пути, ты достиг такой цели! Настоящий герой нашего времени, спортсмен, на которого равняется подрастающее поколение. С победой в важной битве команду «Акрон», с рекордом тебя, дорогой Артём! Ты этого заслужил!» — заявил Якупов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.