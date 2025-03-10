Илья Ковальчук высказался о предстоящем участии в благотворительном матче в Норильске

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Илья Ковальчук примет участие в восьмом благотворительном матче в Норильске вместе с другими легендарными хоккеистами российского хоккея.

«Норильск — город, о котором я много слышал от легенд хоккея, а теперь с радостью приезжаю сюда впервые. Знаю, что это город трудовой доблести и больших хоккейных традиций. Благотворительный матч, в котором буду принимать участие, — важное событие, оно объединяет разные поколения звёзд и дарит настоящий праздник для всех любителей хоккея. Для меня большая честь выйти на лёд вместе с легендами, которые уже были на хоккейном Олимпе, когда я ещё делал свои первые шаги в хоккее», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Вырученные средства направятся на поддержку детских спортивных учреждений региона.