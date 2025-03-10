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Олимпийский чемпион рассказал, может ли Овечкин принять участие в драке в матче НХЛ

Олимпийский чемпион рассказал, может ли Овечкин принять участие в драке в матче НХЛ
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что не видит ничего страшного в том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в драке в матче НХЛ. В сегодняшней встрече с «Сиэтл Кракен» (4:2) состоялась массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Овечкина в тот момент на площадке не было.

«Это командная игра, и я думаю, ничего страшного не будет, если он подерётся. Если не будет прецедента, он, конечно, не будет драться. А так он может за себя постоять, уже это доказывал — это нормальное явление. Его гонке за Уэйном Гретцки это не повредит. Хоккей — это и драки, и провокации, когда ты будешь беречься, то и результата не будет. В игре ты отдаёшься ради себя и команды на 100%. Когда я играл, там были специальные люди, которые драками занимались. А если пятёрка дралась на пятёрку, то тут в сторону же не уйдёшь, ты же находишься в команде», — цитирует Каменского ТАСС.

Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось всего восемь шайб.

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