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КХЛ определила лучших игроков 26-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 26-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 26-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности «1» и процентом отражённых бросков 96,77. В матче с «Ак Барсом» (2:0) Серебряков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах.

Лучшим нападающим признан Вадим Мороз («Динамо» Минск), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах. Его гол за секунду до конца основного времени в матче с «Адмиралом» (3:2) стал победным.

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