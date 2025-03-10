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Нападающий «Северстали»: нам нужно вернуть свои кондиции до старта плей-офф

Нападающий «Северстали»: нам нужно вернуть свои кондиции до старта плей-офф
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Нападающий «Северстали» Михаил Котляревский заявил, что команде необходимо найти свою игру перед стартом плей-офф. Череповецкий клуб гарантировал себе участие в Кубке Гагарина и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Сейчас нужно найти свою игру, начать забивать. Скоро плей-офф, подготовиться. Самая важная часть чемпионата, нужно до неё вернуть свои кондиции. Начать забивать, выигрывать, чтобы с хорошим настроением войти в кубковую битву. Спасибо болельщикам, ваша поддержка везде видна по жёлтому флагу. Приятно, что вы поддерживаете нас на выездах», — цитирует Котляревского пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 10 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Следующий матч «Северсталь» проведёт в Ярославле с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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