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«И это ещё не всё!» Олимпийский чемпион — о новом историческом достижении Овечкина

«И это ещё не всё!» Олимпийский чемпион — о новом историческом достижении Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рубежа в 1600 набранных очков в НХЛ. Россиянин занимает 11-е место в списке бомбардиров в истории лиги.

«Он всё бьёт! Просто красавчик! Личность. Что здесь говорить? И это ещё не всё!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин в этом матче забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

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