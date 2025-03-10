«И это ещё не всё!» Олимпийский чемпион — о новом историческом достижении Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рубежа в 1600 набранных очков в НХЛ. Россиянин занимает 11-е место в списке бомбардиров в истории лиги.

«Он всё бьёт! Просто красавчик! Личность. Что здесь говорить? И это ещё не всё!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин в этом матче забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.