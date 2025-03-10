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Двукратный олимпийский чемпион высказался о втором за сезон обмене Кузьменко в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион высказался о втором за сезон обмене Кузьменко в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о втором за сезон обмене российского нападающего Андрея Кузьменко в НХЛ. Ранее россиянин был обменян из «Калгари Флеймз» в «Филадельфию Флайерз», за которую провёл семь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Перед дедлайном Кузьменко вновь был обменян в «Лос-Анджелес Кингз».

«Значит, были какие-то свои договорённости. Один, второй клуб… похоже на это. Дай бог, чтобы у него всё нормально получалось», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне форвард провёл 46 встреч, в которых набрал 20 (6+14) очков.

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