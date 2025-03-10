Олимпийский чемпион: думаю, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уйэна Гретцки по голам в следующем сезоне НХЛ. До установления нового рекорда россиянину осталось забросить девять шайб.

— Остались ли сомнения, что рекорд Гретцки падёт в нынешнем сезоне?

— Мы все хотели бы, чтобы он побил рекорд в этом году. Но кто знает. Я думаю, что в следующем сезоне. Дай бог, чтобы сейчас, однако я всё же считаю, что это произойдёт на следующий год. Для бизнеса это очень классно, а НХЛ — это бизнес, и очень большой бизнес. Народ будет жить ожиданием побития рекорда Овечкиным, будет ждать успешного продолжения его голеадорских свершений с каждым матчем.

Но желательно, чтобы это произошло в нынешнем сезоне. Нам, нашей стране и вообще любителям хоккея, кто смотрит за игрой Овечкина, хотелось бы, чтобы он побил рекорд в текущем сезоне, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.