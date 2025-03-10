Защитник «Локомотива»: наша цель — выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярки

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев заявил, что целью ярославской команды являются победы в каждом оставшемся матче до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ.

«Конец чемпионата, все команды уже подходят к своей оптимальной форме. Как я сказал ранее — наша цель — одержать победу в каждом из матчей, думаю, что у наших соперников цели похожие, поэтому предстоят интересные поединки, сражения за очки», — цитирует Симашева пресс-служба клуба.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в Ярославле с «Северсталью». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, и начнётся в 19:00 мск.