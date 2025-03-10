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Защитник «Локомотива»: наша цель — выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярки

Защитник «Локомотива»: наша цель — выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярки
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев заявил, что целью ярославской команды являются победы в каждом оставшемся матче до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ.

«Конец чемпионата, все команды уже подходят к своей оптимальной форме. Как я сказал ранее — наша цель — одержать победу в каждом из матчей, думаю, что у наших соперников цели похожие, поэтому предстоят интересные поединки, сражения за очки», — цитирует Симашева пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 10 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Следующий матч «Локомотив» проведёт в Ярославле с «Северсталью». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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