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Романов рассказал, как в «Айлендерс» отреагировали на автогол Тони Деанджело

Романов рассказал, как в «Айлендерс» отреагировали на автогол Тони Деанджело
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, как в команде отреагировали на два автогола Тони Деанджело в недавнем матче с «Миннесотой Уайлд». В одном из эпизодов американец забросил шайбу в свои ворота, буквально замкнув прострел форварда «Миннесоты» Мэтта Болди и не оставив шансов своему голкиперу Илье Сорокину.

— В игре с «Миннесотой» Деанджело дважды забил в свои ворота. Что было после матча?
— Мы утешили его. Сказали, что ничего страшного не произошло. Такое бывает с любым игроком. И я сам себе забивал. И от меня отлетало — и от клюшки, и от ноги, как угодно. Все же понимают, что он не специально забил. Главное, что Тони — качественный, очень техничный игрок, поэтому и в нашу команду влился хорошо. Даже за его спиной никто не говорил: «О, себе забил, мы из-за этого проиграли». Проиграл не Тони, а мы — всей командой, — цитирует Романова Sports.ru.

Напомним, Деанджело текущий сезон начинал в КХЛ в составе петербургского СКА.

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