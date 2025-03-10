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Торторелла резко ответил журналистам на вопрос о воспитательных мерах в отношении Мичкова

Торторелла резко ответил журналистам на вопрос о воспитательных мерах в отношении Мичкова
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла резко ответил журналистам о воспитательных мерах в отношении российского нападающего Матвея Мичкова. В первом периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз» Мичков был посажен в запас после гола соперника. Россиянин продолжил игру во втором периоде.

«Ребята, есть множество вещей, которые имеют значение, а не только одна игровая ситуация. Я не собираюсь объяснять вам свои действия. Когда я пытаюсь его научить чему-либо, это не всегда касается его действий на льду. Используйте эту информацию, прежде чем нести очередную чушь.

Есть много вещей, которые я делаю, чтобы помочь его развитию как игрока. Я буду делать это и дальше так, как считаю нужным», — цитирует Тортореллу NBC Sports Philadelphia.

На данный момент Мичков является третьим бомбардиром среди новичков НХЛ, он набрал 47 (20+27) очков в 63 матчах в дебютном сезоне лиги.

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