«Недоволен тем, как всё закончилось в Чикаго». Джонатан Тэйвз — о возвращении на лёд

Бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, не игравший с сезона-2022/2023, рассказал о возможном возвращении на лёд.

«Я не удовлетворён тем, как всё закончилось в Чикаго. Дело не в том, чтобы что-то доказать. Просто я чувствую, что у меня ещё есть силы, и хочу это проверить. Хочу весело провести время, играть с огнём в глазах. Но в то же время я всё ещё способен на хоккей высокого уровня. Хочу уйти из игры с уверенностью, что отдал ей всё. И я всё ещё могу что-то дать.

Не думаю, что есть хоть один специалист, который полностью понимает, что со мной происходит… А сейчас я очень скучаю по хоккею, и это главный знак.

Эта глава (карьера в «Чикаго». — Прим. «Чемпионата») закрыта. Я уважаю решение клуба. Это уже не моё место. Хочу играть там, где смогу быть собой. Только так я смогу показать свой лучший хоккей. А не жить под давлением тех самых кубков. Та эпоха закончилась», — приводит слова хоккеиста The Athletic.

Тэйвзу пришлось уйти из спорта по состоянию здоровья. Ему 36 лет, и весь профессиональный путь он провёл в составе «Чикаго», с которым выиграл три Кубка Стэнли. Также он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.