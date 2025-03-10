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Пресс-служба «Локомотива» объявила о сюрпризе для женщин на матче с «Северсталью»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о сюрпризе для женщин на матче с «Северсталью»
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Пресс-служба ярославского «Локомотива» выступила с обращением к болельщикам перед первой домашней мартовской встречей в КХЛ с череповецкой «Северсталью», которая состоится сегодня, 10 марта, в 19:00 мск.

«Пееервый дееень весныыы… который вы проведёте на «Арене-2000»! Сегодня на первом мартовском домашнем матче мы поздравим наших любимых болельщиц! Приходите заранее, чтобы зажечь вместе с нами!» — сообщается в официальном телеграм-канале «Локомотива».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка в 63 матчах. «Северсталь» с 75 очками в 62 играх занимает шестое место на Западе.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 10 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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