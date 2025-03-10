Форвард ЦСКА Станислав Галиев стал автором первой шайбы на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге

Нападающий московского ЦСКА Станислав Галиев открыл счёт в выездном матче с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, он оказался автором первой шайбы на новом стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Его ассистентами стали Прохор Полтапов и Кристиан Ярош.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.

На момент выхода новости идёт первый период встречи «Автомобилист» — ЦСКА. Счёт 1:0 в пользу армейского клуба.