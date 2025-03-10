Форвард ЦСКА Станислав Галиев стал автором первой шайбы на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге
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Нападающий московского ЦСКА Станислав Галиев открыл счёт в выездном матче с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, он оказался автором первой шайбы на новом стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Его ассистентами стали Прохор Полтапов и Кристиан Ярош.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.
На момент выхода новости идёт первый период встречи «Автомобилист» — ЦСКА. Счёт 1:0 в пользу армейского клуба.
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