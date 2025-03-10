«От арены сносит башню». Фанаты «Автомобилиста» вывесили ироничный баннер на матче с ЦСКА
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Болельщики екатеринбургского «Автомобилиста» вывесили баннер с надписью «от этой арены сносит башню» на домашнем матче с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. Таким образом, они иронично обыграли тот факт, что на месте стадиона когда-то была заброшенная телебашня.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)
Напомним, в эти минуты проходит первый матч «Автомобилиста» на новом стадионе «УГМК-Арена», в котором он встречается с московским ЦСКА. На момент выхода новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу армейского клуба.
Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.
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