«От арены сносит башню». Фанаты «Автомобилиста» вывесили ироничный баннер на матче с ЦСКА

Болельщики екатеринбургского «Автомобилиста» вывесили баннер с надписью «от этой арены сносит башню» на домашнем матче с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. Таким образом, они иронично обыграли тот факт, что на месте стадиона когда-то была заброшенная телебашня.

Напомним, в эти минуты проходит первый матч «Автомобилиста» на новом стадионе «УГМК-Арена», в котором он встречается с московским ЦСКА. На момент выхода новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу армейского клуба.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.