КХЛ дисквалифицировала на одну игру нападающего минского «Динамо» Александра Волкова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего минского «Динамо» Александра Волкова на один матч. В воскресенье, 9 марта, в первом периоде встречи «Динамо» (Минск) — «Куньлунь Ред Стар» (4:2) Волков попал под силовой приём защитника китайской команды, после чего ударил его клюшкой в лицо и получил матч-штраф (5+20).

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В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.

На основании представленных материалов ранее было принято решение наложить на Волкова наказание по п. 1.12.2 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч.