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«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 10 марта, в Ярославле на Арене-2000» пройдёт очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
0 : 0
Северсталь
Череповец

Стали известны составы команд на игру:

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Северсталь»

Это будет последняя встреча между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Предыдущие три игры завершились уверенными победами ярославской команды.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 10 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 62 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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