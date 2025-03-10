«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 10 марта, в Ярославле на Арене-2000» пройдёт очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:00 мск.

Стали известны составы команд на игру:

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Северсталь»

Это будет последняя встреча между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Предыдущие три игры завершились уверенными победами ярославской команды.

На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 62 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.