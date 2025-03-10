Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал открытие «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Президент КХЛ Алексей Морозов выступил с речью на открытии стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед началом матча между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА.

«Хотел бы поздравить Екатеринбург, «Автомобилист», всех преданных болельщиков. Мы все долго этого ждали, увидели, насколько это современная арена. По качеству и всем мировым стандартам является одной из лучших арен КХЛ. Мы сегодня провели экскурсию, увидели, насколько здесь всё продумано: есть место для тренировок, для подготовки к играм. Есть запасная арена, когда тут будут проводиться концерты, клубу не нужно будет переезжать в другое место.

Сюда вложены душа, сердце, любовь к хоккею, команде, болельщикам. У нас в КХЛ есть стратегия, согласно которой болельщики – семейная аудитория. Созданы все условия, думаю, что это будет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.