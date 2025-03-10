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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал открытие «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал открытие «УГМК-Арены» в Екатеринбурге
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Президент КХЛ Алексей Морозов выступил с речью на открытии стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед началом матча между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)    

«Хотел бы поздравить Екатеринбург, «Автомобилист», всех преданных болельщиков. Мы все долго этого ждали, увидели, насколько это современная арена. По качеству и всем мировым стандартам является одной из лучших арен КХЛ. Мы сегодня провели экскурсию, увидели, насколько здесь всё продумано: есть место для тренировок, для подготовки к играм. Есть запасная арена, когда тут будут проводиться концерты, клубу не нужно будет переезжать в другое место.
Сюда вложены душа, сердце, любовь к хоккею, команде, болельщикам. У нас в КХЛ есть стратегия, согласно которой болельщики – семейная аудитория. Созданы все условия, думаю, что это будет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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