Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал открытие «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Президент КХЛ Алексей Морозов выступил с речью на открытии стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед началом матча между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА.
«Хотел бы поздравить Екатеринбург, «Автомобилист», всех преданных болельщиков. Мы все долго этого ждали, увидели, насколько это современная арена. По качеству и всем мировым стандартам является одной из лучших арен КХЛ. Мы сегодня провели экскурсию, увидели, насколько здесь всё продумано: есть место для тренировок, для подготовки к играм. Есть запасная арена, когда тут будут проводиться концерты, клубу не нужно будет переезжать в другое место.
Сюда вложены душа, сердце, любовь к хоккею, команде, болельщикам. У нас в КХЛ есть стратегия, согласно которой болельщики – семейная аудитория. Созданы все условия, думаю, что это будет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 10 марта 2025
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