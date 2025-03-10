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«Проще запустить завод». Президент «Автомобилиста» — об открытии «УГМК-Арены»

«Проще запустить завод». Президент «Автомобилиста» — об открытии «УГМК-Арены»
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Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын рассказал, как проходило строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

«Всё получилось благодаря конструктивной работе с КХЛ. Чтобы вписаться во все требования, нужен большой труд, человеческие усилия. Всё это не просто так, тем более в современных условиях. Удалось всё реализовать, кто участвовал – всех благодарю. Я в своей жизни запускал много предприятий, могу честно сказать, что проще запустить завод, чем то место, где мы с вами находимся.
Есть объективная реальность – всё очень серьёзно. Современная арена XXI века на 12 тысяч зрителей дорогого стоит. Без профессионального взаимодействия могли бы в таком формате и сроке не сдать, поэтому важно, что у нас всё получилось. Получили высокую оценку от КХЛ», — передаёт слова Козицына корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в эти минуты проходит первый матч «Автомобилиста» на новом стадионе «УГМК-Арена», в котором он встречается с московским ЦСКА.

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