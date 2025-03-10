Виталий Кравцов стал лучшим снайпером «Трактора» в истории КХЛ

В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 между местной «Ладой» и «Трактором». Нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов в первом периоде забросил свою 99-ю шайбу за Трактор» и стал лучшим снайпером команды в истории КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На момент выхода новости идёт первый период, счёт 3:0 в пользу челябинского клуба.
Также Кравцов занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Трактора» в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 187 очков.
25-летний Кравцов в сезоне-2024/2025 провёл за челябинский «Трактор» 62 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 52 (25+27) очка. Он занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025.
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