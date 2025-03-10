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Президент КХЛ рассказал о вероятности проведения следующего Матча звёзд в Екатеринбурге

Президент КХЛ рассказал о вероятности проведения следующего Матча звёзд в Екатеринбурге
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос по поводу возможного проведения следующего Матча звёзд в Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена».

— Какая вероятность, что в Екатеринбурге пройдёт следующий Матч звёзд?
— Мы ориентируемся на новые арены. Конечно, мы рассмотрим проведение Недели звёзд хоккея. Делаем мы это при партнёрстве региона и принимающей стороны, это важно для проведения мероприятия на высшем уровне. Будем общаться, рассматривать, у нас есть время, формат проведения перенесён на февраль, то есть на 2026 год. Будем плодотворно работать с желающими провести у себя в городе, регионе, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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