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Президент «Автомобилиста» Козицын: планировали одну арену, а построили совершенно другую

Президент «Автомобилиста» Козицын: планировали одну арену, а построили совершенно другую
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Президент екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Козицын рассказал, что новая «УГМК-Арена» получилась другой, нежели планировалось до начала строительства.

«Знаете, за эти пять лет, что шла стройка, и с учётом того, что произошло за последние пять лет, мы планировали одну арену, а построили совершенно другую. Считаю, что получилось достойно. Я уже говорил, что мы объехали все арены, побывали в доступных и недоступных местах, чтобы сделать качественно: по комфорту, условиям, красивой картинке по телевизору», — передаёт слова Козицына корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.

Напомним, в эти минуты проходит первая встреча «Автомобилиста» на новом стадионе «УГМК-Арена», в которой екатеринбургская команда играет с московским ЦСКА.

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