Дубль Полтапова помог ЦСКА победить «Автомобилист» в выездном матче на новой «УГМК-Арене»

В Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Первые три шайбы забросили гости. Автором первого гола на новой арене стал Станислав Галиев. Прохор Полтапов и Максим Мамин (в меньшинстве) укрепили преимущество армейцев. Форвард хозяев Ник Меркли (в большинстве) отыграл одну шайбу, став первым игроком «Автомобилиста», отличившимся на «УГМК-Арене». Но уже через минуту Полтапов оформил дубль, восстановив преимущество армейцев в три шайбы. В третьем периоде Никита Трямкин и Сергей Зборовский сократили разрыв в счёте до минимума, но на большее хозяев не хватило.

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.