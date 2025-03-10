Дубль Полтапова помог ЦСКА победить «Автомобилист» в выездном матче на новой «УГМК-Арене»

В Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.
Первые три шайбы забросили гости. Автором первого гола на новой арене стал Станислав Галиев. Прохор Полтапов и Максим Мамин (в меньшинстве) укрепили преимущество армейцев. Форвард хозяев Ник Меркли (в большинстве) отыграл одну шайбу, став первым игроком «Автомобилиста», отличившимся на «УГМК-Арене». Но уже через минуту Полтапов оформил дубль, восстановив преимущество армейцев в три шайбы. В третьем периоде Никита Трямкин и Сергей Зборовский сократили разрыв в счёте до минимума, но на большее хозяев не хватило.
«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.
- 10 марта 2025
-
20:59
-
20:53
-
20:33
-
20:10
-
19:58
-
19:34
-
19:31
-
19:02
-
18:55
-
18:51
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:14
-
18:00
-
18:00
-
17:39
-
17:27
-
17:06
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:50
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:40