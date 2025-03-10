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Автомобилист — ЦСКА, результат матча 10 марта, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Полтапова помог ЦСКА победить «Автомобилист» в выездном матче на новой «УГМК-Арене»
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В Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

Первые три шайбы забросили гости. Автором первого гола на новой арене стал Станислав Галиев. Прохор Полтапов и Максим Мамин (в меньшинстве) укрепили преимущество армейцев. Форвард хозяев Ник Меркли (в большинстве) отыграл одну шайбу, став первым игроком «Автомобилиста», отличившимся на «УГМК-Арене». Но уже через минуту Полтапов оформил дубль, восстановив преимущество армейцев в три шайбы. В третьем периоде Никита Трямкин и Сергей Зборовский сократили разрыв в счёте до минимума, но на большее хозяев не хватило.

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.

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