«Автомобилист» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ

В эти минуты в Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА. На игру пришли 10 489 зрителей, что является клубным рекордом посещаемости екатеринбургской команды в КХЛ.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.

Напомним, это первая встреча «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». На момент выхода новости заканчивается третий период матча. Счёт — 4:3 в пользу армейского клуба.