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«Автомобилист» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ

«Автомобилист» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ
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В эти минуты в Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА. На игру пришли 10 489 зрителей, что является клубным рекордом посещаемости екатеринбургской команды в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.

Напомним, это первая встреча «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». На момент выхода новости заканчивается третий период матча. Счёт — 4:3 в пользу армейского клуба.

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