Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов установил клубный рекорд по матчам в КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает московский «Спартак». Алексей Жамнов проводит 141-ю игру в качестве главного тренера красно-белых, что является наивысшим достижением в истории клуба в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5) 0:2 Морозов – 09:08 (5x5) 1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5) 1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5) 2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5) 2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)
Предыдущим рекордсменом по количеству матчей в качестве наставника «Спартака» был чешский специалист Милош Ржига (140 игр в КХЛ).
На момент выхода новости идёт первый период встречи «Ак Барс» — «Спартак». Счёт — 2:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. Отличились Павел Ткаченко и Иван Морозов.
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