Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов установил клубный рекорд по матчам в КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает московский «Спартак». Алексей Жамнов проводит 141-ю игру в качестве главного тренера красно-белых, что является наивысшим достижением в истории клуба в КХЛ.

Предыдущим рекордсменом по количеству матчей в качестве наставника «Спартака» был чешский специалист Милош Ржига (140 игр в КХЛ).

На момент выхода новости идёт первый период встречи «Ак Барс» — «Спартак». Счёт — 2:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. Отличились Павел Ткаченко и Иван Морозов.