«Трактор» всухую разгромил «Ладу» в выездном матче КХЛ
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В Тольятти завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались местная «Лада» и челябинский «Трактор». Гости одержали крупную победу с сухим счётом 6:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Коростелёв (Кадейкин, Шабанов) – 03:46 (5x5) 0:2 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 04:28 (5x5) 0:3 Кравцов (Светлаков, Горюнов-Рольгизер) – 05:59 (5x5) 0:4 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 33:50 (5x5) 0:5 Шабанов (Телегин) – 34:30 (5x5) 0:6 Кэмпфер (Шабанов, Коростелёв) – 44:38 (5x5)
В первом периоде челябинцы забросили три шайбы. Отличились Никита Коростелёв, Семён Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов. Во второй двадцатиминутке забили Андрей Светлаков и Максим Шабанов. Довершил разгром Стивен Кэмпфер, забивший на 45-й минуте. Все голы челябинцы провели в равных составах.
Это четвёртая подряд победа «Трактора» в КХЛ. Команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 90 очков в 64 матчах. «Лада» с 50 очками в 63 играх занимает 10-ю строчку на Востоке.
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