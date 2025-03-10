«Авангард» вывел Владимира Ткачёва из списка травмированных

Нападающий Владимир Ткачёв выведен из списка травмированных омского «Авангарда». Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба.

Ранее сообщалось, что Ткачёв отправился с командой на выездную серию, в рамках которой «Авангард» одержал четыре победы. Во вторник, 11 марта, омичи проведут домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», в которой Ткачёв впервые может выйти на лёд после долгого перерыва.

29-летний Владимир Ткачёв порвал ахилл в конце июля прошлого года. Ему была сделана операция, после которой он восстанавливался весь текущий сезон. Последний раз хоккеист выходил на лёд 30 марта 2024 года.