Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» вывел Владимира Ткачёва из списка травмированных

«Авангард» вывел Владимира Ткачёва из списка травмированных
Комментарии

Нападающий Владимир Ткачёв выведен из списка травмированных омского «Авангарда». Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба.

Ранее сообщалось, что Ткачёв отправился с командой на выездную серию, в рамках которой «Авангард» одержал четыре победы. Во вторник, 11 марта, омичи проведут домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», в которой Ткачёв впервые может выйти на лёд после долгого перерыва.

29-летний Владимир Ткачёв порвал ахилл в конце июля прошлого года. Ему была сделана операция, после которой он восстанавливался весь текущий сезон. Последний раз хоккеист выходил на лёд 30 марта 2024 года.

Материалы по теме
Буше — о Ткачёве: мы уже получили добро от врача, он проводит контактные тренировки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android