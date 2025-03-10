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Нападающий «Автомобилиста» прокомментировал первый матч команды на новой арене

Нападающий «Автомобилиста» прокомментировал первый матч команды на новой арене
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Нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов поделился впечатлениями после первого матча на новом стадионе «УГМК-Арена». Сегодня, 10 марта, екатеринбургская команда встречалась с московским ЦСКА (3:4) в домашнем матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

— Может, чуть переживали, что новая арена. Было плохое начало, пошло чуть кувырком, но собрались, в третьем периоде более-менее начали играть, забили.

— Не заставили статус матча и речи почётных гостей перегореть?
Наверное, стоишь, остываешь, а разминка впустую уходит. Однако все в равных условиях, команда соперника тоже стояла, просто они первыми забили, а нам надо было догонять.

— Чего не хватило для реализации хороших моментов вашему звену?
Не хватило какого-то стыка, ударить по шайбе вовремя, — сказал Кизимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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