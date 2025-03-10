Нападающий «Автомобилиста» прокомментировал первый матч команды на новой арене

Нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов поделился впечатлениями после первого матча на новом стадионе «УГМК-Арена». Сегодня, 10 марта, екатеринбургская команда встречалась с московским ЦСКА (3:4) в домашнем матче КХЛ.

— Может, чуть переживали, что новая арена. Было плохое начало, пошло чуть кувырком, но собрались, в третьем периоде более-менее начали играть, забили.

— Не заставили статус матча и речи почётных гостей перегореть?

Наверное, стоишь, остываешь, а разминка впустую уходит. Однако все в равных условиях, команда соперника тоже стояла, просто они первыми забили, а нам надо было догонять.

— Чего не хватило для реализации хороших моментов вашему звену?

Не хватило какого-то стыка, ударить по шайбе вовремя, — сказал Кизимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.