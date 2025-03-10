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Воробьёв: поздравляю Екатеринбург с открытием арены, очень приятно играть на ней

Воробьёв: поздравляю Екатеринбург с открытием арены, очень приятно играть на ней
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3) на новом стадионе «УГМК-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

— Хочу ещё раз поздравить город и клуб с открытием красивейшей, современнейшей арены, очень приятно играть на ней, особенно снаружи она выглядит очень красиво. Первые два периода были хорошие, что предрешило итог матча. Зря подпустили соперника в третьем: видимо, чтобы зритель до конца матча был в драйве.

— Галиев два матча подряд набирает два очка. Набрал форму?
— Раз очки появляются, то набирает. Хотелось бы стабильности от него, немного голевое чутьё у него пропало, дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Почувствует он эту уверенность – будет забивать, это важно для нас.

— За счёт чего выиграли борьбу на пятаке?
Говорили ребятам, что надо лезть на пятак, закрывать вратаря и добивать, они сегодня на славу с этим справились.

— Был ли страх или неизвестность перед первым матчем на этой арене?
— Страха не было. Неизвестность – немножко была. Может, и какой-то почёт, ЦСКА первым играл на этой арене, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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