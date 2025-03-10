Воробьёв: поздравляю Екатеринбург с открытием арены, очень приятно играть на ней

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3) на новом стадионе «УГМК-Арена».
— Хочу ещё раз поздравить город и клуб с открытием красивейшей, современнейшей арены, очень приятно играть на ней, особенно снаружи она выглядит очень красиво. Первые два периода были хорошие, что предрешило итог матча. Зря подпустили соперника в третьем: видимо, чтобы зритель до конца матча был в драйве.
— Галиев два матча подряд набирает два очка. Набрал форму?
— Раз очки появляются, то набирает. Хотелось бы стабильности от него, немного голевое чутьё у него пропало, дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Почувствует он эту уверенность – будет забивать, это важно для нас.
— За счёт чего выиграли борьбу на пятаке?
Говорили ребятам, что надо лезть на пятак, закрывать вратаря и добивать, они сегодня на славу с этим справились.
— Был ли страх или неизвестность перед первым матчем на этой арене?
— Страха не было. Неизвестность – немножко была. Может, и какой-то почёт, ЦСКА первым играл на этой арене, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 10 марта 2025
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