Заварухин — после 3:4 от ЦСКА: психология поддавила, всё от головы идёт

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение в матче с ЦСКА (3:4) в рамках КХЛ-2024/2025. Игра проходила на новом стадионе «УГМК-Арена».

— Суперарена, спасибо губернатору, спасибо компании УГМК за суперсовременный ледовый дворец. Болельщики ощутили по комфорту, по начинке внутри стадиона, считаю, что это один из лучших в мире стадионов. По игре – считаю, психология поддавила в начале матча, всё от головы идёт. Немного не то движение было, соперник после первого гола где-то сыграл проще, выбрасывал шайбу и искал контратаки.

Можно занести в актив третий период, команда правильно восприняла критику в раздевалке и стала более живой, движение появилось и забитые голы. Были моменты в большинстве, могли реализовывать, но такой результат. Хотели порадовать болельщиков, руководство, всех гостей своей игрой, своей победой, но первый блин комом.

— Возможно, не были готовы к тройке Полтапов — Соркин — Галиев?

— Мы к каждому сопернику готовимся, видели, с кем они играли вместе, там была быстрая тройка с Исхаковым. Недоработали в первом голе, потом соперник проще сыграл, пока тяжеловатый лёд был, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.