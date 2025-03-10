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Заварухин — после 3:4 от ЦСКА: психология поддавила, всё от головы идёт

Заварухин — после 3:4 от ЦСКА: психология поддавила, всё от головы идёт
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение в матче с ЦСКА (3:4) в рамках КХЛ-2024/2025. Игра проходила на новом стадионе «УГМК-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

— Суперарена, спасибо губернатору, спасибо компании УГМК за суперсовременный ледовый дворец. Болельщики ощутили по комфорту, по начинке внутри стадиона, считаю, что это один из лучших в мире стадионов. По игре – считаю, психология поддавила в начале матча, всё от головы идёт. Немного не то движение было, соперник после первого гола где-то сыграл проще, выбрасывал шайбу и искал контратаки.

Можно занести в актив третий период, команда правильно восприняла критику в раздевалке и стала более живой, движение появилось и забитые голы. Были моменты в большинстве, могли реализовывать, но такой результат. Хотели порадовать болельщиков, руководство, всех гостей своей игрой, своей победой, но первый блин комом.

— Возможно, не были готовы к тройке Полтапов — Соркин — Галиев?
— Мы к каждому сопернику готовимся, видели, с кем они играли вместе, там была быстрая тройка с Исхаковым. Недоработали в первом голе, потом соперник проще сыграл, пока тяжеловатый лёд был, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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