Дубль Иванова помог «Локомотиву» одержать сухую победу над «Северсталью» в КХЛ

В Ярославле на «Арене-2000» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Игра закончилась сухой победой хозяев — 3:0.

Хозяева открыли счёт в конце второго периода. Нападающий Георгий Иванов реализовал численное преимущество ярославцев. В заключительном отрезке матча заброшенными шайбами отметились Байрон Фрейз и Иванов, оформивший дубль.

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На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 63 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.