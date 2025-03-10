Дубль Иванова помог «Локомотиву» одержать сухую победу над «Северсталью» в КХЛ
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В Ярославле на «Арене-2000» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Игра закончилась сухой победой хозяев — 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Иванов (Рафиков, Гернат) – 37:11 (5x4) 2:0 Фрейз (Сурин) – 49:49 (5x5) 3:0 Иванов – 56:56 (5x5)
Хозяева открыли счёт в конце второго периода. Нападающий Георгий Иванов реализовал численное преимущество ярославцев. В заключительном отрезке матча заброшенными шайбами отметились Байрон Фрейз и Иванов, оформивший дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Череповецкая «Северсталь» после 63 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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