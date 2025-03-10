Заварухин — о серии поражений: половина команды переболела вирусом

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по поводу серии из четырёх поражений в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Сегодня, 10 марта, екатеринбуржцы уступили ЦСКА (3:4) в первой игре на новом стадионе «УГМК-Арена».

— Четыре поражения подряд — тренд или каждый матч стал отдельной историей?

— Немного разные игры все. Начиная с Магнитогорска, половина команды, если не больше, переболела вирусом, не в оптимальной форме они проводили тестирование. Отправляли ребят домой, чтобы они подлечились, чтобы другие ребята не подхватили вирус.

— У Эберта «-4». Будете обсуждать с ним эту игру?

– Мы со всеми игроками разговариваем. Такой мастер не имеет права так проводить эту игру.

— Как можно было бороться с перегоранием, пока команда слушала речи?

— Там второй бросок завершился голом, недоработали на пятаке. Соперник тоже слушал речи от гостей, все в равных условиях тут.

— Истекает контракт Кирилла Воробьёва. Вы участвуете в переговорах?

– Конечно, это работа менеджера. И у штаба, и у меня есть желание, чтобы Кирилл остался в Екатеринбурге. Остальное зависит от диалога между агентом игрока и руководством клуба, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.