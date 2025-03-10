Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — о серии поражений: половина команды переболела вирусом

Заварухин — о серии поражений: половина команды переболела вирусом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по поводу серии из четырёх поражений в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Сегодня, 10 марта, екатеринбуржцы уступили ЦСКА (3:4) в первой игре на новом стадионе «УГМК-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

— Четыре поражения подряд — тренд или каждый матч стал отдельной историей?
— Немного разные игры все. Начиная с Магнитогорска, половина команды, если не больше, переболела вирусом, не в оптимальной форме они проводили тестирование. Отправляли ребят домой, чтобы они подлечились, чтобы другие ребята не подхватили вирус.

— У Эберта «-4». Будете обсуждать с ним эту игру?
– Мы со всеми игроками разговариваем. Такой мастер не имеет права так проводить эту игру.

— Как можно было бороться с перегоранием, пока команда слушала речи?
— Там второй бросок завершился голом, недоработали на пятаке. Соперник тоже слушал речи от гостей, все в равных условиях тут.

— Истекает контракт Кирилла Воробьёва. Вы участвуете в переговорах?
– Конечно, это работа менеджера. И у штаба, и у меня есть желание, чтобы Кирилл остался в Екатеринбурге. Остальное зависит от диалога между агентом игрока и руководством клуба, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Заварухин — после 3:4 от ЦСКА: психология поддавила, всё от головы идёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android