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Ак Барс — Спартак: результат матча 10 марта, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Спартак» в гостях победил «Ак Барс», прервав серию из четырёх поражений в КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Ак Барс» и московский «Спартак». Игра закончилась победой команды Алексея Жамнова (5:3), проводившего рекордный 141-й матч в качестве главного тренера красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

В составе победителей голы забивали Павел Ткаченко, Иван Морозов (дважды), Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский. У казанцев отличились Альберт Яруллин, Семён Терехов и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды в активе 80 очков после 64 матчей. «Спартак» прервал серию из четырёх поражений подряд и находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 79 очков в 63 играх.

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