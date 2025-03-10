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«Спартак» в гостях победил «Ак Барс», прервав серию из четырёх поражений в КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Ак Барс» и московский «Спартак». Игра закончилась победой команды Алексея Жамнова (5:3), проводившего рекордный 141-й матч в качестве главного тренера красно-белых.

В составе победителей голы забивали Павел Ткаченко, Иван Морозов (дважды), Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский. У казанцев отличились Альберт Яруллин, Семён Терехов и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды в активе 80 очков после 64 матчей. «Спартак» прервал серию из четырёх поражений подряд и находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 79 очков в 63 играх.