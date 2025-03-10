«Сибирь» проиграла «Витязю», потерпев четвёртое поражение подряд в КХЛ
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В Балашихе на стадионе имени Юрия Ляпкина завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Стюарт (Цицюра, Бусыгин) – 16:26 (5x5) 2:0 Заседа (Савчик, Галузин) – 38:36 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Широков) – 45:54 (5x4) 3:1 Заседа (Галузин, Макеев) – 56:12 (5x5)
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Матвей Заседа (дважды) и Дин Стюарт. Гости ответили единственным точным броском в исполнении Энди Андреоффа.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Витязь» набрал 55 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 62 матча. «Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд и находится на восьмой строчке Востока с 62 очками.
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